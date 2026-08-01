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بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة

البطيخ والمانجو
البطيخ والمانجو
هاني حسين

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة تناول البطيخ والمانجو لا يستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن الفاكهة الموسمية تمثل عنصرًا غذائيًا مهمًا للجسم، لكن بشرط الاعتدال وعدم الإفراط في تناولها.

وأضاف مجدي نزيه، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعلومات الغذائية يجب أن تؤخذ من المتخصصين والعلماء فقط، مؤكدًا أن الشخص غير المتخصص لا يستطيع الحكم على صحة أو خطأ أي معلومة منتشرة.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الآراء غير العلمية في القضايا المتعلقة بالتغذية والصحة.

وأشار استشاري التثقيف الغذائي إلى أن البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين، وهي من المركبات الطبيعية التي تسهم في مقاومة بعض أنواع الأورام، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، موضحًا أن احتواء البطيخ على نسبة من السكريات لا يعني الامتناع عن تناوله، وإنما يكمن الحل في الاعتدال، قائلًا: "على قد كف إيدك.. وخلاص".

وأضاف أن المانجو من الفواكه المفيدة؛ لاحتوائها على مادة “بيتا كاروتين”، التي ترتبط بفوائد صحية عديدة.

ولفت إلى أن المشكلة ليست في نوع الفاكهة، وإنما في الكميات الكبيرة التي يتناولها البعض، موضحًا أن الإفراط في تناول أي نوع من الفاكهة؛ يؤدي إلى الحصول على جرعات مرتفعة من السكريات.

وأكد مجدي نزيه أن لكل فاكهة موسمًا خلقها الله فيه لـ"حِكمة"، موضحًا أن تناول الأغذية في مواسمها الطبيعية؛ يمنح الجسم أكبر استفادة غذائية.

كما أشار إلى أن الخضروات الصيفية مثل البامية والملوخية، وكذلك القلقاس في الشتاء، تحمل فوائد تتناسب مع احتياجات الجسم في كل فصل من فصول العام.

البطيخ المانجو اخبار التوك شو مصر الغذاء

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