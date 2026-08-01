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بدأ تطبيقه اليوم بمطار القاهرة.. ماذا تعرف عن نظام التأشيرة الجديد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدأ تطبيقه اليوم بمطار القاهرة.. ماذا تعرف عن نظام التأشيرة الجديد؟

نظام التأشيرة الجديد
نظام التأشيرة الجديد
أحمد أيمن

بدأت مصر اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس 2026 تطبيق المرحلة التجريبية لمنظومة التأشيرة الرقمية الجديدة بمطار القاهرة الدولي، في خطوة تستهدف تحديث إجراءات دخول المسافرين، على أن يتم تعميم النظام تدريجيًا في مختلف المطارات المصرية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات السفر والسياحة.

ويأتي إطلاق المنظومة بعد توقيع اتفاقات خاصة بإدارة وتشغيل النظام، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار استراتيجية تستهدف تحديث البنية التكنولوجية لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين وتحسين مستوى الخدمات.

ما نظام التأشيرة الجديد؟

تعتمد المنظومة الجديدة على استبدال ملصقات التأشيرات التقليدية بتصاريح دخول إلكترونية مزودة برمز استجابة سريع (QR Code)، بما يتيح إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة بصورة أكثر سهولة وسرعة، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية داخل المطارات.

ويمكن للمسافرين استخراج التأشيرة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني المخصص أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة داخل صالات الوصول، وهو ما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتخفيف الازدحام، خاصة بالنسبة للقادمين الذين يحصلون على التأشيرة عند الوصول.

وبموجب النظام الجديد، لن تشهد رسوم التأشيرة السياحية أي تغيير، إذ ستظل بقيمة 30 دولارًا، على أن يتم سدادها عبر البطاقات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط. 

كما تستمر القواعد الحالية الخاصة بدخول مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء، بما في ذلك منح الزائرين ختم دخول مجاني يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 15 يومًا، وفق الضوابط المعمول بها.

ما مميزات نظام التأشيرة الجديد؟

حظيت هذه الخطوة باهتمام من وسائل إعلام أوروبية، التي اعتبرت النظام الجديد تطورًا مهمًا في إجراءات السفر إلى مصر، مشيرة إلى أنه يمنح السائحين مرونة أكبر من خلال إمكانية إصدار التأشيرة قبل موعد الوصول بـ48 ساعة، سواء بشكل فردي أو عبر شركات السياحة، الأمر الذي يسهل تنظيم الرحلات ويحسن تجربة الزائر منذ لحظة وصوله.

وتراهن الحكومة على أن يسهم المشروع في رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال تسريع إجراءات الدخول وتبسيطها، بما يتماشى مع أحدث النظم الرقمية المطبقة عالميًا في قطاع السفر والطيران.

ويرى متخصصون في قطاع السياحة أن التحول إلى نظام التأشيرات الرقمية يمثل خطوة إيجابية تعزز القدرة التنافسية لمصر بين المقاصد السياحية العالمية، خاصة مع الاتجاه المتزايد نحو الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد للمسافرين.

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