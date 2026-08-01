أكبر شركتي نفط في أمريكا تحذران من استمرار ارتفاع أسعار الوقود بسبب النزاع مع إيران

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حذرت أكبر شركتين لتكرير وإنتاج النفط في الولايات المتحدة، "إكسون موبيل" و"شيفرون"، من أن أسعار الوقود العالمية- لا سيما البنزين والديزل ووقود الطائرات- ستظل عند مستويات مرتفعة لفترة أطول؛ نتيجة تداعيات واستمرار الصراع العسكري المرتبط بإيران وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضحت الشركتان أن المخاطر المحدقة بحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، إلى جانب التراجع الكبيرة في المخزونات العالمية وقيود الطاقة التكريرية، تضغط بشدة على المعروض العالمي للنفط ومشتقاته.

وتأثرت حركة نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو خُمس الإنتاج العالمي للنفط.

وقفزت أسعار البنزين والديزل عالمياً بنسب ملموسة، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية مقارنة بالفترات التي سبقت اندلاع النزاع.

وأشارت التصريحات إلى أن السحب المتواصل من الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية للحد من الصدمات أدى إلى انخفاض القدرة على امتصاص أي قفزات جديدة في الأسعار.

وأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركتين أن الضغوط التضخمية على أسعار الطاقة ستستمر خلال الأرباع القادمة، ما لم يحدث انفراج عسكري وإعادة فتح كاملة وآمنة لممرات الملاحة والتكرير.