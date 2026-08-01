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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اقتصادية قناة السويس تواصل تحقيق إنجازات غير مسبوقة

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن النتائج المالية التي حققتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026 تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستراتيجية للدولة ودعم بيئة الاستثمار.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة إن تسجيل إيرادات تاريخية بلغت 15.9 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 51% مقارنة بالمستهدف في الموازنة، يعكس الأداء القوي للمنطقة الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ارتفاع الإيرادات الدولارية

وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الدولارية إلى 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، يؤكد نجاح جهود تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

تطوير البنية التحتية

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن استمرار تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ النتائج المالية قناة السويس ارتفاع الإيرادات الدولارية

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