تخفيف عقوبة المتهمين بحيازة الحشيش بالسلام من المؤبد لـ السجن 15 عامًا

قضت محكمة إستئناف القاهرة، بقبول استئناف متهمين على حكم إدانتهما في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وتعديل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 15 عامًا لكل منهما.



تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، بعد إدانتهما في القضية الخاصة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.





وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون شهر ديسمبر، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تضمنت قطعة كبيرة من مادة سمراء اللون بلغ وزنها 72.68 جرام، وثبت من الفحص أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات، مع استهلاك كمية بسيطة أثناء إجراءات التحليل.