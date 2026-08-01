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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يخفض طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 29.5 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

خفض البنك المركزي المصري من مستهدفات طرح أدوات دين خلال الأسبوع الجاري بمقدار 29.5 مليار جنيه، بما يساوى 577.412 مليون دولار عن الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري لطرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الاكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري- والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة-؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية.

وسجل  إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة 238  مليار جنيه بما يساوي 4.65 مليار دولار مقابل  إجمالية تبلغ 267.5 مليار جنيه بما يعادل 5.214 مليار دولار في  الأسبوع الماضي.

تفاصيل  طرح أدوات الدين

وأعلن  البنك المركزي المصري عن تخفيض مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال "91 و273 و182 و364 يوما" بمقدار 30 مليار جنيه على أساس أسبوعي.

ووصل  حجم  طرح أذون الخزانة المخطط بيعه بقيمة 220  مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ومن المستهدف طرح أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليار جنيه اعتبارا من غدًا بالإضافة إلي أجلي 182 و 364 يومًا يوم الخميس المقبل بقيمة 115 مليار جنيه.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه بتخفيض مقداره 500 مليون جنيه، تتضمن سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاقي عامين بقيمة 1.5 مليار جنيه  و 3 سنوات بقيمة 15 جنيه، بخلاف استحقاق خزانة ذات عائد متغير لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة سندات خزانة وزارة المالية أدوات الدين

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