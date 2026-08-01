نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة.
الجنيه الذهب يتراجع
وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 440 جنيها علي أساس أسبوعي .
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب
وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 47.48 ألف جنيها
الذهب يتراجع
فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل متوسط سعر جرام الذهب 5935 جنيها.
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و6165 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5087 جنيها للشراء و5044 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيها للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.