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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يتراجع

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 440 جنيها علي أساس أسبوعي .

الجنيه الذهب أم المشغولات

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 47.48 ألف جنيها

الذهب يتراجع 

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب 5935 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 22

وبلغ عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5087 جنيها للشراء و5044 جنيها للبيع.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيها للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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