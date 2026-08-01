نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يتراجع

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 440 جنيها علي أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 47.48 ألف جنيها

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب 5935 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5087 جنيها للشراء و5044 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيها للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.