نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-8-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية والتي شملت معظم الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب في مصر مقدار 5 جنيهات منذ اغلاق تعاملات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5935 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6782 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6217 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5935 جنيها للشراء و 5885 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5087 جنيها للشراء و 5044 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 47.48 ألف جنيه للشراء و 47.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4043 دولار للبيع.