الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

حرص صانع المحتوى الإسباني ميجيل على نعي صديقه المصري "عم وحيد" برسالة مؤثرة، عبّر خلالها عن حزنه الشديد لرحيله، مؤكدًا أن الراحل كان صاحب فضل كبير عليه، وأنه تعلم منه الكثير خلال فترة معرفتهما.

البلوجر ميجيل

وكتب ميجيل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الله يرحمك يا عم وحيد.. علمني كتير"، في رسالة قصيرة حملت مشاعر الوفاء والامتنان، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين قدموا التعازي ودعوا للراحل بالرحمة والمغفرة.

وتداول رواد مواقع التواصل رسالة ميجيل على نطاق واسع، مشيدين بالعلاقة الإنسانية التي جمعته بعم وحيد، ومؤكدين أن كلمات الوداع الصادقة عكست حجم المحبة والتقدير الذي كان يحظى به الراحل.