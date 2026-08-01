أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبته في تأجيل أول مباراة لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الدوري المصري موسم 2026 - 2027، لاستكمال فترة الإعداد والاستعدادات للموسم الجديد.

وقال أحمد سليمان، خلال حديثه ببرنامج “اللعيب” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: «لو الدوري المصري اتأجل، هيكون من أسبابه مباراة الأهلي وبرشلونة، إوعى حد يقولي إن الأهلي هيلاعب برشلونة يوم 19 أغسطس، ويرجع يلعب في الدوري يوم 21».

وأضاف: «ليه اتحاد الكرة يعمل حساب للنادي الأهلي؟ وليه ميتأجلش عشان خاطر الزمالك، الفريق عايز يعمل فترة إعداد استعدادًا للموسم».

وتابع: «ليه اتحاد الكرة يجامل النادي الأهلي، الأهلي مش هنسى موقفه مع اتحاد الكرة المصري إن مرضيش يبعت لعيبته لمنتخب مصر في أجندة دولية وأجبرنا نسافر من غير 9 لعيبة من الأهلي بلقاء اليابان، وخسرنا 3-1 مع الرأفة والحمد لله إنه محصلش فضيحة».