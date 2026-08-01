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سي إن إن: الجيش الأمريكي يستعد لضرب موقع جبل الفأس الإيراني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سي إن إن: الجيش الأمريكي يستعد لضرب موقع جبل الفأس الإيراني

مقاتلة حربية أميركية
مقاتلة حربية أميركية
محمد على

قالت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.

أضافت  سي إن إن  نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب.

تابع المسؤولين الأمريكيين أن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية.

أردف المسؤولين الأمريكيين أن الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس.

أردفوا، بأن  تسارع وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران خلال الأيام الأخيرة جاري على قدم وساق.

ونفذ ترامب بتحريض من الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة قوية منه ضربات وعدوان على إيران في ٢٨ فبراير ، أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد كبير من القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين علاوة على الدمار الكبير الذي حل بإيران ومقتل عدد كبير من المواطنين.

جبل الفأس الاستعدادات الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي إيران

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