رسميًا.. بدء صرف معاشات أغسطس 2026 اليوم السبت (التفاصيل الكاملة)

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، خلال ساعات، في انعاش شرايين الدعم لأكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشهد منافذ الصرف المختلفة استعدادات مكثفة لضمان سياق العمليات بسهولة ويسر حتى نهاية الشهر؛ في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لفئات واسعة من المواطنين تلبيةً لمستلزماتهم الأساسية بالتزامن مع مطلع الشهر الجديد.



موعد واماكن صرف معاشات اغسطس 2026

اطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شارة البدء في تسليم المعاشات لأصحابها البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الحصول على المعاشات من خلال:

- ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك العاملة في مصر.

- فروع البنوك التجارية المتاحة لصرف المعاشات.

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

- منافذ شركة فوري المعتمدة.

- بنك ناصر الاجتماعي للفئات التي يتم صرف مستحقاتها من خلاله.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاشات عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على المعلومات الخاصة بمستحقاتهم المالية بشكل سريع وميسر.



ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــا.

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول شهر يوليو 2026، بنسبة 15%، ويكفل القرار تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15%، كما تسري هذه الزيادة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.