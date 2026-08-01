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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة: البداية مبشرة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي الرياضي فتحي سند بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد ظهوره اللافت مع فريق برشلونة خلال إحدى المباريات الودية، مؤكدًا أن اللاعب قدم نفسه بشكل مميز ونجح في خطف الأنظار.

وكتب سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن حمزة سجل هدفين وظهر بثقة وشخصية قوية داخل الملعب، معتبرًا أن اللاعب كسب نقطة مهمة في رصيده خلال فترة الإعداد الحالية.


وأوضح أن التحدي الحقيقي أمام حمزة لم يبدأ بعد، مشيرًا إلى أن فترة الإعداد هي التي تحدد من سيواصل مع الفريق الأول ومن سيحصل على فرصته الرسمية، لذلك يحتاج اللاعب إلى الحفاظ على نفس التركيز والاستمرارية في الأداء.


وأضاف سند أن الموهبة وحدها لا تكفي في نادٍ بحجم برشلونة، بل إن الاجتهاد واستغلال كل فرصة هما العاملان الحاسمان في صناعة الفارق.


واختتم رسالته بتمنياته بالتوفيق لحمزة عبد الكريم، معربًا عن أمله في أن تكون هذه البداية خطوة أولى نحو رحلة ناجحة مع الفريق الأول لبرشلونة، وأن يصبح اسمًا مصريًا جديدًا يفرض نفسه في أحد أكبر الأندية الأوروبية.

أشاد المدير الفني لبرشلونة، هانسي فليك، بالإمكانات التي يمتلكها المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مختلفة للفريق بفضل أسلوبه في اللعب وقدرته على تنفيذ الأدوار الهجومية والدفاعية بكفاءة.

وأوضح فليك أن حمزة يقدم نموذجًا مميزًا للمهاجم العصري، مشيرًا إلى أن تحركاته دون كرة تعد من أبرز نقاط قوته، إذ يضغط على المنافسين بقوة كبيرة ولا يتوقف عن العمل طوال المباراة، وهو ما يمنح الفريق حلولًا إضافية عند فقدان الاستحواذ ويعكس التزامه الكامل بتعليمات الجهاز الفني.

وأضاف مدرب برشلونة أن ما يلفت الانتباه أيضًا خلال التدريبات هو تميز حمزة في التعامل مع الكرات العرضية، حيث ينجح باستمرار في التواجد داخل منطقة الجزاء في التوقيت المناسب، إلى جانب تفوقه في الألعاب الهوائية، وهي ميزة يرى أنها تمثل عنصرًا مهمًا يحتاجه الفريق خلال الموسم.

ولم يقتصر حديث فليك على الجوانب الفنية فقط، بل امتد للإشادة بشخصية اللاعب، مؤكدًا أن حمزة يتمتع بتواضع كبير وأخلاق مميزة، إلى جانب عقلية احترافية تساعده على التطور باستمرار والاستفادة من كل فرصة يحصل عليها.

وأشار فليك إلى أن المهاجم الناجح يجب أن يكون حاضرًا دائمًا داخل منطقة الجزاء، وأن يتحلى بالجاهزية الكاملة لاقتناص أي فرصة قد تتاح له، مؤكدًا أن حمزة جسّد هذه الفكرة خلال المباراة الأخيرة، بعدما كان في المكان المناسب ونجح في استغلال المواقف الهجومية بالشكل المطلوب.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن الأداء الذي قدمه اللاعب سيمنحه دفعة معنوية كبيرة وثقة إضافية خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في أن يواصل حمزة عبد الكريم التطور وتقديم مستويات أفضل، ليصبح أحد الخيارات المهمة في الخط الأمامي للفريق خلال الأسابيع القادمة

الإعلامي الرياضي فتحي سند حمزة عبد الكريم فريق برشلونة فليك مدرب برشلونة

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