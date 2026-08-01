الزمالك يبدأ معسكره بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، المرحلة الرئيسية من استعداداته للموسم الجديد، من خلال الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في مقر إقامة المعسكر خلال الفترة المسائية، قبل خوض أول حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني.

وفي الوقت نفسه، يخضع عددا من لاعبي الفريق لفحوصات وقياسات طبية بإحدى مستشفيات القاهرة، للاطمئنان على جاهزيتهم البدنية قبل الالتحاق بالمعسكر.

ويستهدف الجهاز الفني رفع معدلات اللياقة البدنية، والانسجام بين اللاعبين خلال فترة الإعداد، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض الزمالك موسمًا مزدحمًا، إذ ينافس على ألقاب الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب بطولة السوبر المحلي، ودوري أبطال أفريقيا.