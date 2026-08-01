لا تهاون مع أي تقصير.. منال عوض توجه برفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة ببورسعيد

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني الذى قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة والإدارة المركزية للتحول الرقمى بالوزارة على أحياء ( الضواحى – الزهور -الجنوب -مدينة بور فؤاد) بمحافظة بورسعيد ، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوي والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية.

جولة ميدانية

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن نتائج المرور قد أسفرت عن وجود ملاحظات تتعلق بملف الوحدات السكنية التابعة للمحافظة على مستوى الأحياء فيما يخص الوحدات التى تم تغير استخدامها أو المتنازل عنها.



كما تبين وجود عدد 556 طلب متوقف استيفاء مستندات وكذا وجود عدد 250 ملف جارى إنهاء إجراءات فحصها من قبل اللجنة المشكلة في هذا الشأن وقد تم التوجيه من قبل اللجنة بسرعة تدارك وإنهاء تلك الطلبات والتواصل مع المواطنين .

وأوضح التقرير أنه تبين تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 بنسبة 100% وخطة 2026/2027 الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، كما أسفر الفحص عن وجود ملاحظات فيما يخص مستوى النظافة ببعض المناطق منها ( مساكن الأمل) بحى الضواحى ، كما تم التوجيه بسرعة صيانة وتشغيل منظومة الحريق بالديوان العام وبعض الأحياء ، كما تبين قيام الإدارة العامة للمتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة بالرد على المتغيرات المكانية أولا بأول.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق القانون، والتصدي الحاسم لأي مخالفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم علي الخدمات المحلية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح وخدمات المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.