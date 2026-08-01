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من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بنسبة 12٪ ماعدا الشريحة الأولى 

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها انها مازالت تدعم فاتورة الكهرباء بحوالي 100 مليار سنويا  كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها، حيث يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد 30% 
من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

وبحساب هذه النسبة يكون حساب فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن  كالتالي .. 

حساب فاتورة أغسطس 2026

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات بالإضافة لخدمة العملاء  ١ جنبه

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  77.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 2 جنيه 

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  183.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 6 جنيه 

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 443 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 11 جنيه

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 650 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 1,097 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 15 جنبه

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 1000 كيلووات  تكون الفاتورة  1,919.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 25 جنبه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  4,799.50 جنيه بالإضافة لخدمة العملاء 40 جنبه

وزارة الكهرباء زيادة أسعار شرائح الكهرباء فاتورة الكهرباء الكهرباء

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