طهران : مضيق هرمز مغلق والمرور بالتنسيق مع البحرية الإيرانية

أكدت البحرية الإيرانية أنه لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز طالما استمرت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة.

وفي بيان لها ؛ حذرت البحرية الإيرانية من أن هذه التهديدات والتدخلات ستزيد الوضع تعقيدا وصعوبة.

وشددت على أن مضيق هرمز مغلق، ولن يكون المرور ممكنا إلا بالتنسيق مع البحرية الإيرانية.

ومن حانبه ؛ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن استمرار الولايات المتحدة في إحراق مضيق هرمز سيزيد من تشديد الحصار عليه.

وأشار ذو القدر في تصريحات له إلى إن استمرار الحصار البحري الأمريكي وإحراق مضيق هرمز سيزيد من تشديد الحصار عليه.

وختم : وسيؤدي إلى إغلاق مضائق ونقاط اختناق أخرى؛ وسيدفع الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخبون الأمريكيون الثمن.