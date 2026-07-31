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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
قسم اخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 " محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026
تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 خلال أيام، وسط حالة من الترقب بين الطلاب في الشعب الثلاث: علمي علوم – علمي رياضة – أدبي، للتعرف على مؤشرات القبول والحدود الدنيا للكليات المختلفة.

وتبدأ مرحلة التقديم فور إعلان وزارة التعليم العالي انطلاق التنسيق رسميًا، وتستند التوقعات إلى نسب النجاح وشرائح المجاميع، التي تُحدد وفقًا لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 

ينشر موقع صدى البلد فيما يلي توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2026 ، استنادًا إلى الحدود الدنيا لمراحل التنسيق في السنوات الماضية، والتي يمكن اعتبارها نموذجًا استرشاديًا حتى ظهور التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 93.17%

كلية طب الأسنان: 92.68%

كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

كلية الصيدلة: 91.70%

كلية الهندسة: 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%

كيفية معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 
يمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتم الاسترشاد كل عام بنتائج التنسيق السابقة، مع الأخذ في الاعتبار الفروق البسيطة التي تحدث وفقًا لنسبة النجاح وشرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة.

جوجل طلاب الثانوية العامة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى رابط موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الجامعات مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

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