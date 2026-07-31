الكشف عن مدرب منتخب التشيك الجديد.. تفاصيل

تولى المدرب الإسباني سانتي دينيا تدريب المنتخب التشيكي، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، ليصبح أول مدرب أجنبي يشغل هذا المنصب.

وأعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أن المدرب البالغ من العمر 52 عامًا وقع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعامين إضافيين.

وقدّم ديفيد تروندا، رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم، المدرب دينيا في مؤتمر صحفي في براج.

وقال تروندا: “نُقدّر كثيرًا انضمام خبير يتمتع بهذه المكانة المرموقة والخبرة الواسعة على المستوى الدولي إلى المنتخب التشيكي”

فيما قال دينيا: "أنا سعيدٌ بوجودي هنا، ومتحمسٌ للغاية، لأنني أعتبرها فرصة عظيمة لقيادة المنتخب التشيكي. للكرة التشيكية تاريخٌ عريق، وأعتبر وجودي هنا شرفًا كبيرًا".

وخلف دينيا ميروسلاف كوبيك الذي استقال بعد خروج المنتخب المبكر من كأس العالم.

أقرّ كوبيك بمسؤوليته عن النتائج المخيبة للآمال في كأس العالم، حيث خسر المنتخب التشيكي أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وتعادل مع جنوب أفريقيا. واحتل التشيك المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة.

مسيرته

وكان دينيا مدافعًا في أتلتيكو مدريد (1994-2005)، وله مباراتان مع المنتخب الوطني.

وبصفته مدربًا، قاد إسبانيا للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024. كما فاز بلقبي أوروبا مع منتخبي إسبانيا تحت 17 عامًا (2017) وتحت 19 عامًا (2019)، وكان آخر منصب له هو تدريب نادي الشحانية القطري.

وستكون أولى مهامه الرئيسية في منصبه الجديد مواجهة خصوم أقوياء في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول)، ويستهل المنتخب التشيكي مشواره في البطولة باستضافة كرواتيا في 26 سبتمبر، ضمن مجموعة تضم أيضًا إنجلترا وإسبانيا، بطلة العالم.