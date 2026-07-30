انقسام داخل أوروبا.. التشيك تنحاز إلى الفيفا وتدعم مشروع إنفانتينو رغم رفض اليويفا

في خطوة مفاجئة، أعلنت التشيك تأييدها المبدئي لخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإنشاء شركة خاصة تتولى إدارة واستثمار البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم، في موقف يخالف توجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الرافض للمشروع.

وجاء الموقف التشيكي بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده اليويفا، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، الخميس، بمشاركة ممثلي 55 اتحادًا وطنيًا، لمناقشة خطة الفيفا والسعي لتوحيد الموقف الأوروبي تجاهها.

دعم لخطة إنفانتينو

وأبدى ديفيد تروندا، رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم، دعمه للمشروع الجديد الذي يحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، مؤكدًا أنه قد يوفر موارد مالية كبيرة لتطوير كرة القدم في بلاده.

وقال تروندا، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "أرى فرصة حقيقية لتطوير كرة القدم التشيكية من خلال التعاون مع جياني إنفانتينو وفريقه. ما زلنا بحاجة إلى معرفة مزيد من التفاصيل، لكن المؤشرات الأولية تبدو إيجابية للغاية".

وأضاف: "منذ انتخابي قبل أكثر من عام، كانت جميع المشاريع التي نفذناها بالتعاون مع الفيفا ناجحة وأسهمت في دعم وتطوير كرة القدم التشيكية".

تفاصيل مشروع الفيفا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إطلاق شركة جديدة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايز"، تتولى إدارة جميع الأصول والأنشطة التجارية المدرة للإيرادات، بما في ذلك بطولة كأس العالم، وحقوق البث التلفزيوني، وعقود الرعاية، وبيع التذاكر، وتنظيم الفعاليات.

وبحسب الخطة، سيحتفظ الفيفا بنسبة 80% من ملكية الشركة، مع طرح ما يصل إلى 20% من أسهمها أمام مستثمرين خارجيين وصناديق استثمار خاصة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية، وسط معارضة أوروبية متزايدة ومخاوف بشأن مستقبل إدارة اللعبة عالميًا.