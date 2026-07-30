المفوضية الأوروبية تترقب خطة الفيفا المثيرة للجدل.. ومراقبة رسمية لمقترح بيع حقوق كأس العالم

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب المقترح الذي يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن فتح الباب أمام استثمارات خارجية للمشاركة في إدارة الحقوق التجارية لبطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم.

خطة الفيفا تحت المجهر

وتزايدت حدة الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تداول تفاصيل خطة الفيفا الرامية إلى تأسيس كيان تجاري جديد تُقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، يتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم وعدد من البطولات الدولية الأخرى.

وبحسب المقترح، يعتزم الاتحاد الدولي طرح ما يصل إلى 20% من أسهم هذا الكيان أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط تقارير تحدثت عن اهتمام صناديق استثمار مرتبطة بدوائر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدخول في المشروع.

المفوضية الأوروبية: نراقب التطورات

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، تأكيده أن المفوضية تتابع المقترح بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنها ستتعامل مع أي شكاوى قد تُقدم بشأن الخطة، وستُخضعها للتقييم وفقًا للقوانين الأوروبية المنظمة للمنافسة والاستثمار.

وأوضح المتحدث أن أي إجراءات مستقبلية ستعتمد على طبيعة الشكاوى التي قد ترد إلى المفوضية، ومدى توافق المشروع مع التشريعات الأوروبية.

اعتراضات أوروبية وتحفظ آسيوي

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه مشروع الفيفا انتقادات متزايدة داخل الأوساط الكروية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضه للمقترح، بينما أبدى الاتحاد الآسيوي تحفظه على الفكرة، مطالبًا بإجراء مشاورات موسعة مع الاتحادات القارية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

ولا يزال مستقبل المشروع محل نقاش، في ظل الانقسام حول تأثير دخول المستثمرين الخواص على إدارة البطولات الدولية ومستقبل الحقوق التجارية لكرة القدم العالمية.