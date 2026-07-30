أرواحكم لا تتركني .. شمس البارودي تبكي أمام قبر حسن يوسف ونجلها: بعافر أعيش من غيركم

أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة من التأثر بين متابعيها، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهرت فيه أمام مقبرتي زوجها الفنان الراحل حسن يوسف ونجلهما عبد الله حسن يوسف، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لرحيل نجلها.

وقالت شمس البارودي في تعليقها على الفيديو: "في الذكرى الثالثة لرحيل فلذة كبدي، أصغر أبنائنا عبد الله، أذكركم في كل لحظات حياتي، أنتم معي، وإن كان جسدكم مسجى هنا، ولكن أرواحكم لا تتركني أبدًا، يا توأم روحي، يا شريك العمر، ويا فلذة كبدي يا عبد الله. متى سيأذن لي الله بجواركم؟ هو فقط سبحانه يعلم.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وظهرت الفنانة المعتزلة في الفيديو وهي تبكي بحرقة أمام المقبرتين، قائلة: "أنا بعافر عشان أستمر أعيش من غيركم، وتعبانة أوي يا حسن من غيركم.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ويا رب الجنة ليا وليكم".

وأضافت في كلمات مؤثرة: "الخير اللي إحنا عايشين فيه أنت اللي عملته يا حبيبي.. أولادك بيشكروا ربنا إنه رزقهم بأب زيك".

ويأتي ظهور شمس البارودي بعد فترة من الابتعاد عن الأضواء، حيث تحرص بين الحين والآخر على مشاركة متابعيها بلحظات استذكار زوجها الراحل حسن يوسف ونجلها عبد الله، والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.