قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الممرات الملاحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء لـ صدى البلد: تأكدت بنفسي من تفوق طلاب لجان فاقوس

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال صدى البلد بشأن ما حدث في لجان مدينة فاقوس وهل حدث غيش باللجان أم لا وتنمية المدارس التكنولوجية.

وقال رئيس الوزراء إنه عقب إثارة أزمة لجان مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وأن هناك غش باللجان قمت بالتواصل مع وزير التربية والتعليم للتأكد من ما انتشر لافتا إلى أنه طلب نتائجها هؤلاء الطلاب من الإعدادية للتأكد من أنهم متفوقين، لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب بالفعل متفوقين ولا يوجد أي حالة غش بهذه اللجان مؤكدا أنه تأكد بنفسه علي تفوقهم.


وأشار رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنمية المدارس التكنولوجية وأن الأسر أصبحوا الان يواجهون لتقديم في هذه المدارس التي توفر فرص عمل أكيدة لطلاب عقب تخرجهم من المدارس مؤكدا أنه تم إنشاء  جامعات تكنولوجيا لمن يريد استكمال تعلمه، لافتا إلى ان هذه المدارس مرتبطة بالمصانع لتعلم الحرف .

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدارس توفر فرص عمل كثيرة داخل مصر وخارجها حيث أن هناك اتفاقيات مع إيطاليا والمانيا لتبادل الخبرات واعتماد هذا الشهادات للعمل في دول الخارج مؤكدا أن هناك دول كبيرة مثل ألمانيا تعتمد على هذه المدارس لتخرج طلاب ذو مهارة في سوق العمل.

الدكتور مصطفى مدبولي غيش سؤال صدى البلد لجان مدينة فاقوس الشرقية وزير التربية والتعليم متفوقين المدارس التكنولوجية فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

محمد حمزة

برلماني : شفافية الدولة في التعامل مع حادث ميناء دمياط أكدت جاهزية مؤسساتها

مجلس النواب

برلماني : نثق بمؤسسات الدولة لحماية أمننا القومي .. وأمن مصر وسيادتها خط أحمر

المهندس ياسر قورة

النائب ياسر قورة: مصر تمتلك من الحكمة والقوة ما يمكنها من حماية حدودها ومقدراتها الوطنية

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد