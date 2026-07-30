رئيس الوزراء لـ صدى البلد: تأكدت بنفسي من تفوق طلاب لجان فاقوس

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال صدى البلد بشأن ما حدث في لجان مدينة فاقوس وهل حدث غيش باللجان أم لا وتنمية المدارس التكنولوجية.

وقال رئيس الوزراء إنه عقب إثارة أزمة لجان مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وأن هناك غش باللجان قمت بالتواصل مع وزير التربية والتعليم للتأكد من ما انتشر لافتا إلى أنه طلب نتائجها هؤلاء الطلاب من الإعدادية للتأكد من أنهم متفوقين، لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب بالفعل متفوقين ولا يوجد أي حالة غش بهذه اللجان مؤكدا أنه تأكد بنفسه علي تفوقهم.



وأشار رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنمية المدارس التكنولوجية وأن الأسر أصبحوا الان يواجهون لتقديم في هذه المدارس التي توفر فرص عمل أكيدة لطلاب عقب تخرجهم من المدارس مؤكدا أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجيا لمن يريد استكمال تعلمه، لافتا إلى ان هذه المدارس مرتبطة بالمصانع لتعلم الحرف .

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدارس توفر فرص عمل كثيرة داخل مصر وخارجها حيث أن هناك اتفاقيات مع إيطاليا والمانيا لتبادل الخبرات واعتماد هذا الشهادات للعمل في دول الخارج مؤكدا أن هناك دول كبيرة مثل ألمانيا تعتمد على هذه المدارس لتخرج طلاب ذو مهارة في سوق العمل.