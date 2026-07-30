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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

تستعد وزارة الصحة والسكان للاعلان عن أكبر حركة داخلية لوكلاء وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة في إطار التطوير وضخ دماء جديدة بناء علي تقارير المتابعة التي تجريها الوزارة .

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، أن  الحركة في ملامحها النهائية  بعد الانتهاء من التقارير الخاصة بأداء وكلاء الوزارة الحاليين ، مشيرا إلي أن هناك بعد الاعتذرات من بعض وكلاء الوزارة الحاليين لنقلهم الي محافظات أخري وهو ما يتم وضعه في الحسبان مع وضع البدائل .

حركة وكلاء  وزارة الصحة 

 وأشار المصدر الي انه من المتوقع الانتهاء من الحركة خلال الفترة القصيرة المقبلة مع مطلع  الأسبوع القادم موضحا أنه من الصعب الاعلان عن الحركة اليوم الخميس .

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