حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

تستعد وزارة الصحة والسكان للاعلان عن أكبر حركة داخلية لوكلاء وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة في إطار التطوير وضخ دماء جديدة بناء علي تقارير المتابعة التي تجريها الوزارة .

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، أن الحركة في ملامحها النهائية بعد الانتهاء من التقارير الخاصة بأداء وكلاء الوزارة الحاليين ، مشيرا إلي أن هناك بعد الاعتذرات من بعض وكلاء الوزارة الحاليين لنقلهم الي محافظات أخري وهو ما يتم وضعه في الحسبان مع وضع البدائل .

حركة وكلاء وزارة الصحة

وأشار المصدر الي انه من المتوقع الانتهاء من الحركة خلال الفترة القصيرة المقبلة مع مطلع الأسبوع القادم موضحا أنه من الصعب الاعلان عن الحركة اليوم الخميس .