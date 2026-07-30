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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو : لا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال اجتماعهما - باستئناف الهجمات على إيران ، مشيرا إلى أنه بحثا خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع.


ونقلت إيه بي سي نيوز عن نتنياهو القول : من الخيارات التي بحثتها مع الرئيس ترامب مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية ، مضيفا “ لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله”.


وختم  نتنياهو تصريحاته : لم يكن ممكنا التنبؤ بمدى قدرة إيران على تحويل التجارة عبر هرمز لورقة ضغط أو سلاح.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يريد أن يرى النظام في إيران يمتلك أسلحة نووية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حوار مع فوكس نيوز “إذا هوجمنا سنرد بقوة هائلة”، في تحذير شديد اللهجة لإيران.


وفي تصريحات سابقة، قال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على هدف مشترك يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل محوراً رئيسياً في التنسيق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأوضح “نتنياهو”، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أنه لا يرى انقساماً جوهرياً بينه وبين ترمب بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين يتفقان على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن الخلافات، إن وجدت، تتعلق بأسلوب تحقيق هذا الهدف، وليس بالهدف ذاته.

نتنياهو ترامب إيران مضيق هرمز السلاح النووي الإيراني

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