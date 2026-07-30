أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أحدث أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، بالتزامن مع ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب المسجلة على النحو التالي:

عيار 24: 6708 جنيهات

عيار 21: 5870 جنيهًا

عيار 18: 5031 جنيهًا

الجنيه الذهب: 46960 جنيهًا

عوامل تسعير الذهب في السوق المحلية

وتتحدد أسعار الذهب في مصر وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، فضلًا عن تكاليف التصنيع والمصنعية التي تختلف من تاجر لآخر.

كما تتأثر أسعار المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

الذهب يواصل جذب اهتمام المواطنين

ويحظى الذهب باهتمام واسع من المواطنين، سواء بغرض الادخار والاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فيما يواصل المتعاملون متابعة حركة الأسعار بشكل يومي لرصد أي تغيرات قد تطرأ على السوق.