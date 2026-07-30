موجة شديدة الحرارة تضرب مصر..حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بالحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة القيم الفعلية بعدة درجات في عدد من المناطق.

تحذير من الشبورة المائية والرياح المثيرة للأتربة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتمتد أحيانًا إلى جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفي خليج السويس تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر.

أعلى درجات الحرارة اليوم

تشهد محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة، حيث تسجل:

أسوان: 43 درجة للعظمى و44 درجة محسوسة.

أبو سمبل: 42 درجة للعظمى و43 درجة محسوسة.

سوهاج: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

قنا: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

الأقصر: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

أسيوط: 40 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

كما تسجل مدينة شرم الشيخ 39 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة، بينما تصل الحرارة في العاصمة الجديدة والإسماعيلية والسويس إلى 38 درجة للعظمى و40 درجة محسوسة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

تسجل القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، والصغرى 29 درجة.

وفي الإسكندرية تسجل العظمى 33 درجة والمحسوسة 37 درجة، فيما تسجل مطروح 30 درجة للعظمى، والعلمين 31 درجة، بينما تسجل الغردقة 38 درجة وشرم الشيخ 39 درجة.

وفي محافظات الوجه البحري تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و37 درجة، بينما ترتفع في محافظات الصعيد لتتراوح بين 39 و43 درجة، لتظل مناطق الجنوب الأكثر حرارة على مستوى الجمهورية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.