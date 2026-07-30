قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاتب صحفي: انتهاكات غزة والتصعيد العسكري جزء من مخططات الاحتلال للتوسع الاستيطاني
هل الصلاة على النبي لتذكر ما نسيته بدعه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
الحرس الثوري: تراجع ناقلتي نفط عن عبور مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما
كاتب صحفي: مدرس دروس خصوصية وراء شائعة لجان فاقوس.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده
التأمينات جاهزة لصرف معاشات أغسطس
لأول مرة منذ 11 يوليو .. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز
الجيش الأردني يعترض 5 صواريخ إيرانية دون إصابات
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله أمام الجمهور بعد تعرضه للعبث والتخريب
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها
«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم.. كم وصل عيار 21؟
بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير اسمع.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة شديدة الحرارة تضرب مصر..حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة بسبب زيادة نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية صباحًا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد العامل الرئيسي في زيادة الإحساس بالحرارة، حيث تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة القيم الفعلية بعدة درجات في عدد من المناطق.

تحذير من الشبورة المائية والرياح المثيرة للأتربة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتمتد أحيانًا إلى جنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفي خليج السويس تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر.

أعلى درجات الحرارة اليوم

تشهد محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة، حيث تسجل:

أسوان: 43 درجة للعظمى و44 درجة محسوسة.

أبو سمبل: 42 درجة للعظمى و43 درجة محسوسة.

سوهاج: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

قنا: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

الأقصر: 41 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

أسيوط: 40 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة.

كما تسجل مدينة شرم الشيخ 39 درجة للعظمى و42 درجة محسوسة، بينما تصل الحرارة في العاصمة الجديدة والإسماعيلية والسويس إلى 38 درجة للعظمى و40 درجة محسوسة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

تسجل القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، والصغرى 29 درجة.

وفي الإسكندرية تسجل العظمى 33 درجة والمحسوسة 37 درجة، فيما تسجل مطروح 30 درجة للعظمى، والعلمين 31 درجة، بينما تسجل الغردقة 38 درجة وشرم الشيخ 39 درجة.

وفي محافظات الوجه البحري تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 و37 درجة، بينما ترتفع في محافظات الصعيد لتتراوح بين 39 و43 درجة، لتظل مناطق الجنوب الأكثر حرارة على مستوى الجمهورية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لخلافات سابقة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل بطعنات غادرة في المحلة

أرشيفية

حبس قائد سيارة "ملاكى" لطمس اللوحات المعدنية

جثة صورة أرشيفية

مصرع مسن في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص بدائري المنيا

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد