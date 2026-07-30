مسؤول إسرائيلي: رد أمريكي واسع النطاق على إيران أكثر ترجيحًا من ضربة محدودة

نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أقرب إلى تنفيذ رد واسع النطاق ضد إيران، بدلًا من الاكتفاء بضربة عسكرية محدودة.

وأضاف المسؤول، بحسب القناة، أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية الجارية توحي بأن واشنطن تدرس خيارات تتجاوز الرد المنفرد، بما قد يشمل عمليات أوسع تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية إذا اتخذ قرار بالتصعيد.

وتأتي هذه التقديرات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة في الخليج وأسواق الطاقة العالمية.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن ما أوردته القناة الإسرائيلية، كما لم تعلّق السلطات الإيرانية على هذه التقديرات.

وتبقى تصريحات المسؤول الإسرائيلي في إطار تقييمات أمنية نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، ولم تؤكدها حتى الآن أي جهة رسمية أمريكية، فيما يترقب المجتمع الدولي مسار التطورات في ظل استمرار التوتر الإقليمي.

