تتجاوز الرد المحدود.. مؤشرات على خطة أمريكية لتحرك واسع ضد إيران

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الاستعدادات العسكرية الأمريكية الجارية تشير إلى وجود خطة لتحرك واسع النطاق ضد إيران، وليس مجرد تنفيذ رد عسكري محدود على أي تطورات ميدانية.

وبحسب القناة، فإن الترتيبات التي ترصدها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توحي بأن واشنطن تستعد لخيارات عسكرية أوسع، قد تشمل سلسلة من الإجراءات والعمليات، في حال اتخاذ قرار بالتحرك ضد طهران.

وأضافت أن التقييمات داخل إسرائيل تشير إلى أن التحركات الأمريكية الحالية تتجاوز إطار الرد المنفرد، بما يعكس استعدادًا لسيناريوهات تصعيد أوسع في المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أو البيت الأبيض بشأن ما أوردته القناة، كما لم تعلّق السلطات الإيرانية على التقرير.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.

ويظل ما أوردته القناة 15 الإسرائيلية ضمن إطار تقديرات وتقارير إعلامية تستند إلى مصادر إسرائيلية، ولم تؤكده حتى الآن أي جهة رسمية أمريكية.

