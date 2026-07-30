أول ظهور يجمع عمر مرموش وزوجته قبل الزفاف.. الصورة تشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة تجمع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بزوجته جيلان الجباس، وذلك قبل ساعات من حفل زفافهما المقرر إقامته مساء اليوم في إيطاليا.

زفاف مرموش

وظهر مرموش برفقة زوجته على متن يخت في البحر، حيث ارتدى بدلة بيضاء، بينما تألقت جيلان بفستان أبيض بسيط، في أول ظهور رسمي يجمعهما منذ عقد القران. وأرفق اللاعب الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "قبل اليوم الكبير"، مع رمز القلب الأبيض، لتلقى الصورة تفاعلًا واسعًا من الجماهير والمتابعين.

ومن المنتظر أن يُقام حفل الزفاف في إيطاليا وسط أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، بعدما كان مرموش قد عقد قرانه قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.