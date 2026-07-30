شبانة يكشف تفاصيل عرض خلف الحبتور للاستثمار في الزمالك مقابل 3 مليارات جنيه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ملف الاستثمار في شركة الكرة بنادي الزمالك أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الحديث عن قيمة الشركة ودخول مستثمرين جدد.

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وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "منذ فترة قالوا إن شركة الكرة في الزمالك تقييمها مليار و800 مليون جنيه، والناس تحفظت على الرقم، والبعض قال إن النادي ظروفه وحشة، والبعض ربط خيوط وقالوا إن البعض عايز قيمة الفريق تقل عن طريق بيع بعض النجوم".

وأضاف: "البعض رجع وقال الأهلي عامل راعي واحد بمليار و350 مليون، يبقى إزاي الزمالك الشركة كلها مليار و800 مليون جنيه؟ والبعض ربط بين رحيل جون إدوارد وشركة الكرة".

وتابع: "اتعملت حملة على السوشيال ميديا إن لما المستثمر يكون معاه 60% هيكون أفضل للنادي وهيقدر يحقق الدوري مرة تانية".

وأوضح شبانة: "فجأة ظهر رجل أعمال كبير جدًا وهو خلف الحبتور، واللي عمل موقف رائع مع لاعبي منتخب مصر بعد أدائهم في كأس العالم ومنح بعض اللاعبين سيارات، وظهرت رسالة بينه وبين مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق يطلب فيها الحصول على نسبة من شركة الزمالك".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الحبتور طلب الحصول على 49% من شركة الزمالك مقابل 3 مليارات جنيه، وهو رجل أعمال وعارف إنه هيكسب من وراء النادي".