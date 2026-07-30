مش عايز الناس تعرف.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريحات غريبة عن حفله القادم

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بتصريحات غير متوقعة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بعدما كشف عن عدم وجود أي دعاية لحفله المقرر إقامته يوم 14 أغسطس في جولف بورتو مارينا، مؤكدًا أن هذا القرار جاء من الشركة المنظمة رغم أن الحفل يعد الوحيد له في مصر.

حفل محمد رمضان

وأوضح محمد رمضان أن الشركة المنظمة بررت الأمر بالخوف من التكدس والزحام، خاصة مع الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع، مشيرًا إلى أنه اعترض لأن جمهوره لا يقتصر على الساحل الشمالي فقط، بل يحضر إليه محبوه من مختلف محافظات مصر كل عام.

واختتم رمضان حديثه بروح ساخرة قائلًا إنه اقتنع في النهاية بإقامة الحفل "من غير ما يقول للناس"، داعيًا جمهوره إلى الدعاء بأن يخرج الحفل يوم 14 أغسطس بالشكل الذي يتمناه، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.