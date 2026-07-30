قدم الشيف محمد أسامة ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر .

طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر ..

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة كركديه مجفف.

- 4 أكواب ماء.

- عسل نحل أو مُحلي صحي حسب الرغبة (اختياري).

- شرائح ليمون أو أوراق نعناع للتقديم (اختياري).

- مكعبات ثلج إذا قُدم باردًا.

طريقة التحضير (الطريقة الصحية):

1. اغسل الكركديه المجفف سريعًا بالماء البارد للتخلص من أي شوائب.

2. سخّن الماء حتى يبدأ بالغليان، ثم ارفع الإناء عن النار.

3. أضف الكركديه إلى الماء الساخن واتركه منقوعًا لمدة 10–15 دقيقة مع تغطية الإناء للحفاظ على اللون والنكهة.

4. صفِّ المشروب باستخدام مصفاة ناعمة.

5. يُحلى بالعسل بعد أن يهدأ قليلًا (إذا رغبت)، ثم يُقدَّم:

ساخنًا كما هو.

أو باردًا بعد تبريده في الثلاجة مع مكعبات الثلج وشرائح الليمون وأوراق النعناع.

نصيحة صحية:

يفضل عدم غلي الكركديه لفترة طويلة، لأن النقع في الماء الساخن يساعد على الحفاظ على نكهته ولونه بشكل أفضل. كما يُفضل تقليل أو تجنب السكر الأبيض واستخدام العسل باعتدال أو شربه دون تحلية