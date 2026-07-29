طريقة عمل السينابون الهش في المنزل .. بخطوات سهلة وطعم مثل المحلات

يُعد السينابون من أشهر المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار، بفضل قوامه الهش وحشوته الغنية بالقرفة والزبدة، إلى جانب صوص الجبن الكريمي الذي يمنحه مذاقًا لا يقاوم. ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة مع الحصول على نتيجة تضاهي أشهر المحلات.

للشيف زهراء محمد .

مقادير عجينة السينابون

- 4 أكواب دقيق.

- كوب حليب دافئ.

- بيضة.

- ربع كوب سكر.

- ربع كوب زبدة مذابة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير الحشوة

- نصف كوب زبدة طرية.

- كوب سكر بني.

- ملعقتان كبيرتان قرفة مطحونة.

مقادير صوص الجبن

- 100 جرام جبنة كريمي.

- ربع كوب زبدة طرية.

- كوب سكر بودرة.

- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقتان كبيرتان حليب.

طريقة التحضير

1. اخلطي الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

2. أضيفي البيض والزبدة والفانيليا، ثم أضيفي الدقيق والملح تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة.

3. غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

4. افردي العجينة على شكل مستطيل بسمك نصف سنتيمتر تقريبًا.

5. ادهني سطحها بالزبدة، ثم وزعي خليط السكر البني والقرفة بالتساوي.

6. لفي العجينة بإحكام على شكل رول، ثم قطعيها إلى شرائح متساوية.

7. رصي القطع في صينية مدهونة بالزبدة مع ترك مسافة بسيطة بينها.

8. غطيها مرة أخرى واتركيها تختمر لمدة 30 دقيقة.

9. اخبزيها في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل صوص الجبن

اخفقي الجبنة الكريمي مع الزبدة حتى يصبح الخليط ناعمًا، ثم أضيفي السكر البودرة والفانيليا والحليب تدريجيًا حتى تحصلي على صوص كريمي ناعم، ثم وزعيه على السينابون وهو دافئ.

أسرار نجاح السينابون الهش

- استخدمي حليبًا دافئًا وليس ساخنًا حتى لا تتلف الخميرة.

- لا تكثري من الدقيق أثناء العجن حتى تظل العجينة طرية.

- اتركي العجينة لتختمر جيدًا في المرتين للحصول على قوام هش.

- لا تبالغي في خبز السينابون حتى لا يجف.

- اسكبي صوص الجبن فور خروج السينابون من الفرن ليذوب ويتغلغل داخل الطبقات.

طريقة التقديم

يقدم السينابون دافئًا مع القهوة أو الشاي، كما يمكن تزيينه برشة قرفة أو مكسرات مجروشة أو صوص كراميل حسب الرغبة، ليصبح حلوى مثالية للعائلة والضيوف.