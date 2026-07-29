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درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء

درجات الحرارة ترتفع مجدداً
درجات الحرارة ترتفع مجدداً
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، كاشفة عن موجة طقس حار تشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات. 

وتتزايد متابعة المواطنين للبيانات الرسمية للتعرف على خريطة الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتجنب الإجهاد الحراري خلال ساعات الذروة في مختلف المحافظات المصرية.

حالة الطقس اليوم

​يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة سيستمر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.


سحب منخفضة وشبورة مائية على السواحل الشمالية

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

كما أشارت إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص محدودة لظهور أتربة مثارة في مناطق حلايب بأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

وأضافت أن الرياح تنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، ما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، بينما تنشط على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، لترتفع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.25 متر.

تحذير شديد تجاه عدد من الشواطئ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر على عدد من شواطئ البحر المتوسط وخليج السويس، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة، في ظل نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

حذرت الهيئة المصطافين من استمرار نشاط الرياح في هذه الشواطئ "السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، جمصة، بلطيم" مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.


​درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة)

​القاهرة الكبرى: العظمى 38، المحسوسة 40

​الوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35، المحسوسة 38

​شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 41

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

بيان عاجل من الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة ترتفع مجدداً استمرار نشاط الرياح الإجهاد الحراري

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