«اتساوت بالأرض».. وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن تدمير 24 قرية تاريخية في جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن دولة الاحتلال دُمّرت بالكامل 24 قرية تاريخية في جنوب لبنان، زاعما أن سكانها كانوا يعملون لصالح حزب الله.

وأضاف كاتس، خلال مؤتمر صحفي رعته القناة 14 الموالية لحكومة الاحتلال: "دمرنا جميع مباني 24 قرية لبنانية، يعود تاريخها إلى مئات السنين، يسكنها شيعة كانوا يتصرفون كأعداء (لإسرائيل) لصالح حزب الله، ويهددون حدودنا وسكاننا".

ويتابع: "لم ندمر منزلاً واحداً في كل مرة. لقد تم هدم تلك القرى بالكامل. نتحدث هنا عن ما بين 15 ألفاً و20 ألف منزل. لقد دُمرت جميع هذه القرى الـ24، ​​بالإضافة إلى قرية بنت جبيل الواقعة خارج هذه المنطقة (جنوب لبنان)".

وأوضح “لدينا 700 كيلومتر مربع في جنوب لبنان، من الساحل حتى قلعة بوفورت وسفوح جبل الشيخ. نمنع التسلل إلى المدن الإسرائيلية، ونمنع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات عليها، ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، حيث يهدم الأنفاق”.

وأشار «كاتس» إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم استراتيجية مماثلة في غزة، حيث سوّى بالأرض مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تعج بأنفاق حماس.

ويقول: "اليوم، لم تعد هناك شجاعية، ولا جبالية. كل تلك الأماكن المروعة... لم تعد موجودة".

ويتابع «كاتس»: "اليوم، قال لي رئيس بلدية سديروت: "لا أرى أي منازل (عندما أنظر باتجاه غزة). أرى الساحل فقط". ويختتم قائلاً: "لقد دمرنا غزة".