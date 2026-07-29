وزير المالية الإسرائيلي يُفجّر مُفاجأة : فكرّت في الاستقالة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر

كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش أنه فكر في الاستقالة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنه قرّر التريث بعد التفكير ملياً في الأمر والتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لم يرتكب أي خطأ.

وأوضح «سموتريتش»: "لقد فكرت في الاستقالة - ليس مباشرة بعد 7 أكتوبر، ولكن بعد ذلك بقليل، عندما حاولت التفكير فيما فعلته ولم يكن صحيحًا ولم أستطع التفكير في أي شيء"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف أنه احتج على اتفاقيات أوسلو عندما كان طفلاً، مما يشير إلى أن عملية السلام تلك مع الفلسطينيين في التسعينيات كانت مرتبطة بهجوم حماس بعد ثلاثة عقود.

وقال إنه شارك أيضاً في مظاهرات ضد انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، وسُجن لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن أوقفته السلطات وبحوزته 700 لتر من البنزين.

ورغم أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اشتبه في أنه كان يحاول استخدام البنزين في هجوم، إلا أنه لم يُدان قط.