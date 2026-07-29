رسالة نارية .. إيران تعلن استهداف قاعدة أمريكية بالأردن وثلاث ناقلات نفط في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية ومركز القيادة المركزية الأمريكية في الأردن.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أيضًا ثلاث ناقلات نفط بعد تجاهلها التحذيرات في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن إيران تنفي أي صلة لها بمقذوفات أُطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف بالسعودية.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): "اليوم، في تمام الساعة 5:45 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.



وأضافت أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، حيث تواصل القوات الأمريكية يقظة عالية وتستعد لأقصى درجة".