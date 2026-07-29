اليوم.. منتخب ناشئات اليد يبدأ مشواره في مونديال رومانيا بمواجهة قوية أمام كرواتيا

يستهل منتخب مصر للناشئات لكرة اليد (مواليد 2008) مشواره في النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم، بمواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا، في تمام الساعة 11:45 صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس 2026.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية خلال مشواره بالمونديال، ومواصلة الظهور المشرف لكرة اليد النسائية المصرية على الساحة الدولية.

مشوار منتخب مصر في الدور الأول

يفتتح منتخب مصر منافساته بمواجهة كرواتيا، قبل أن يلتقي منتخب فرنسا في الجولة الثانية، ثم يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب فيجي.

وجاء جدول مباريات المنتخب كالتالي:

* مصر × كرواتيا: الأربعاء 29 يوليو – 11:45 صباحًا.

* مصر × فرنسا: الخميس 30 يوليو – 2:00 ظهرًا.

* مصر × فيجي: السبت 1 أغسطس – 1:50 ظهرًا.

قائمة منتخب مصر في البطولة

حراسة المرمى:

جنى أحمد – جيداء كامل – ريتاج محمد.

الجناح الأيسر:

جويرية تامر – مي شريف.

الظهير الأيسر:

جودي متولي – سندس عصام – فرح فرج.

صانعات الألعاب:

ميرنا أشرف – ريم إيهاب – ياسمين حسن.

الظهير الأيمن:

ملك عمرو – مريم صلاح – حبيبة محمود.

الجناح الأيمن:

ملك خميس – فريدة أبو المجد.

لاعبتا الدائرة:

زينة عمرو – زينة محمود.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة اليد الهادفة إلى إعداد جيل جديد من اللاعبات القادرات على المنافسة في البطولات العالمية، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة على مستوى الناشئات.