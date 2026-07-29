خبير لوائح: وزارة الرياضة تتحمل مسئولية هبوط الإسماعيلي.. والانتخابات مؤجلة لعام كامل

حمّل نهاد حجاج، خبير اللوائح الرياضية، وزارة الشباب والرياضة مسؤولية هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن ما حدث للدراويش جاء نتيجة للأوضاع الإدارية التي مر بها خلال الفترة الماضية، في ظل غياب الحلول الحاسمة لإنقاذ الفريق.

وقال حجاج، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن النادي الإسماعيلي لن يكون بإمكانه إجراء انتخابات جديدة قبل مرور عام كامل، وفقًا للوائح المنظمة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإداري داخل النادي في المرحلة المقبلة.

وأضاف خبير اللوائح أن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين يمثل لحظة صعبة في تاريخ النادي، مشددا على إن الجميع اكتفى بدور المتفرج دون اتخاذ خطوات حقيقية للحفاظ على أحد أعرق الأندية المصرية من الهبوط.