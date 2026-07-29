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رئيس شعبة المخابز: الدعم النقدي «مؤجل».. ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة المخابز: الدعم النقدي «مؤجل».. ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم

رئيس شعبة المخابز الدعم النقدي مؤجل ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم
رئيس شعبة المخابز الدعم النقدي مؤجل ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم
شيماء جمال
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن تطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز تم تأجيله مؤكدًا أن ما سيتم تطبيقه بداية من أول أغسطس هو منظومة الخصم المباشر الخاصة بتنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز وليس تحويل دعم المواطنين إلى أموال نقدية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن إم تي أي مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن منظومة الخصم المباشر تعني حصول المطاحن على قيمة القمح وشراء المخابز للدقيق بصورة مباشرة بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على التسويات والتعويضات بين أطراف المنظومة
وأوضح غراب أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على المواطن وأن حصة الخبز ستظل كما هي بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين بسعر عشرين قرشًا للرغيف ووزن تسعين جرامًا.
وأشار إلى أن الاجتماع مع وزير التموين تناول تكاليف إنتاج الخبز واستعداد المخابز لتطبيق منظومة الخصم المباشر موضحًا أنه تمت زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا بزيادة قدرها 50 جنيهًا لدعم أصحاب المخابز ومساعدتهم على مواصلة العمل.
وأكد رئيس شعبة المخابز أنه طالب بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40 في المئة إلا أن الوزارة وافقت حاليًا على زيادة بنحو 10 في المئة لحين إعادة مراجعة التكلفة كاملة لافتًا إلى أن المخابز أصبحت مستعدة لتطبيق منظومة الخصم المباشر بداية من أول أغسطس بعد تأجيلها من أول يوليو.
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب إن ملف الدعم يشهد حالة من الارتباك والتناقض في التصريحات الحكومية مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة موعد تطبيق الدعم النقدي ومصير المواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس مجرد قرار إداري لكنه سياسة تحتاج إلى دراسة شاملة وبيانات دقيقة ونظام رقابي قوي يضمن حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وطالب المغاوري الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل التأكد من جاهزية قواعد البيانات والمنظومة الإلكترونية وآليات الرقابة مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

المخابز شعبة المخابز الدعم النقدي الدعم عبد الله غراب

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