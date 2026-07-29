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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تبرئ نفسها.. مصدر عسكري ينفي أي صلة لإيران بهجمات استهدفت السعودية

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر عسكري أن إيران تنفي أي صلة لها بمقذوفات أُطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف بالسعودية.


وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): "اليوم، في تمام الساعة 5:45 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. 
وأضافت أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، حيث تواصل القوات الأمريكية يقظة عالية وتستعد لأقصى درجة". 

وأكد مسؤول أمريكي، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لن يتضمن أي رسوم أو ضرائب على المرور عبر مضيق هرمز. 
وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة رويترز أن إيران قدمت مطالب "غير معقولة" رفضتها الولايات المتحدة وسلطنة عمان.


وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت سلسلة من الإجراءات البحرية ضمن عمليات تشديد الحصار المفروض على إيران، شملت إعادة توجيه 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إلى جانب الصعود على متن سفينتين أخريين، وذلك حتى يوم الثلاثاء، بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الحصار.

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