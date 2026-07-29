شلل جوي في أمريكا .. عُطل مُفاجئ يوقف جميع الرحلات قبل استئنافها مُجددًا

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية، مساء الثلاثاء، رفع قرار تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد بعد انقطاع في النظام.



وقالت الخطوط الجوية الأمريكية على منصة X: "تسبب عطل تقني في انقطاع مؤقت للاتصال ببعض أنظمتنا مساء الثلاثاء. وقد عادت الأنظمة للعمل الآن، واستأنفت الرحلات الجوية إقلاعها. وقد فرضنا تعليقًا مؤقتًا للرحلات الجوية ريثما عملت فرقنا على حل المشكلة. ونعتذر لعملائنا الكرام عن هذا الإزعاج."



ووفقًا لمركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية، فقد تأثرت جميع المطارات والمرافق بانقطاع الخدمة التقنية.

وكانت الشركة قد اعتذرت سابقًا على منصة X عن الانقطاع، وأكدت أن فريق تقنية المعلومات يعمل "بأسرع ما يمكن لاستعادة النظام".