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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوزراء الكويتي يطلع على فحوى اتصال الرئيس السيسي بالأمير مشعل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث أحيط المجلس علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقشا خلاله عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

كما ‏أحيـط مجلس الوزراء الكويتي علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربيـة السعودية، الأسبوع الماضي، والذي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجمات الإيرانية على الأراضي الكويتية.

كذلك أحيط مجلس الوزراء الكويتي علما بفحوى الاتصال الذي تلقاه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني، يوم الأحد الماضي، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

بدوره، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد والـذي طال يوم الخميس الماضي منفذ العبدلي الحدودي، من خلال عدد مـن الهجمات بطائرات مسيرة معادية، مشددا على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول.

وجدد المجلس التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه وزير الدفاع، الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الكويتية واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذهـا جميع الإجـراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير النفط طارق سليمان الرومي، حول تفاصيل مشروع (شاهين) لمؤسسة البترول الكويتية والذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية من أصول قائمة عبر نموذج تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 16 مليار دولار، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة حتى عام 2040، بالإضافة إلى دعم أهداف تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المباشر.

وأشار الرومي إلى أن المشروع يهدف إلى توفير سيولة مالية كبيرة تقدر بـ7.85 مليار دولار أمريكي لدعم الخطة التمويلية الخمسـية، حيث يعتبر المشروع أحد أركان خطة التمويـل والإنفاق الرأسمالي ورفع الطاقة الإنتاجيـة للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، مع الحفاظ على ملكية الأصول والسيطرة التشغيلية الكاملة لشركة نفط الكويت، مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.

مجلس الوزراء الكويتي الاتصال أمير الكويت الرئيس عبدالفتاح السيسي

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