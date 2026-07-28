أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل ، بيانا عاجلا ، لإعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 في جميع الشعب

وكانت قد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات والتفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2026 :

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب

أوائل الثانوية العامة 2026 بها طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وصورهم ومجاميعهم سوف تعلن في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرةً

أوائل الثانوية العامة 2026 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 يتم إعدادها من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة

تم إختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسه

تم استبعاد طلاب المنازل و الخدمات والطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي من قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وكل المتداول “أخبار مزيفة”

وأعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2026 في الحادية عشرة مساء اليوم ، على أن يتم إعلان النتيجة خلال ساعات

ويعلن موقع صدى البلد عن تحميل نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على الرابط التالي https://natega.elbalad.news/Registration

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد يستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس ، لتظهر له بالدرجات والمجموع الكلي في جميع المواد .. فور اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد هي :

الاسم بالكامل

رقم الهاتف

رقم الجلوس

المحافظة

البريد الإلكتروني

الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

نظام جديد / نظام قديم

اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.

اضغط على تسجيل البيانات

جدير بالذكر أنه بعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .