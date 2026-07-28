ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

أطلق الفنان ساموزين أحدث أعماله الغنائية، ، فيديو كليب لأغنيته بعنوان "بايظة"، وهي الأولي من الميني ألبوم الجديد الذي يحمل إسم" عيشني"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، أغنية "بايظة" من كلمات وألحان تيام علي، وتوزيع موسيقي تيام طارق، و ميكس و ماستر وسام عبد المنعم، وانتاج SZ Music فكرة و رؤية اخراجية ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

قرر "سامو" إشعال موسم الصيف بميني ألبوم جديد، مكون من 5 أغنيات، مختلفة ومتميزة، وبها العديد من الأفكار سواء في الكلمات أو الألحان أو التوزيع الموسيقي، وتأتي فى المقدمة أغنية "بايظة"، والتي تعتبر مفاجأة لأول مرة يقدمها ساموزين سواء في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، وعن تفاصيل وكواليس تصويرها فقد تم تنفيذها باستخدام تقنية الكروما داخل أحد الإستوديوهات، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و ال vfx .

ومن المقرر أن يطرح ساموزين باقي أغنيات الميني ألبوم "عيشني" خلال الأيام القادمة، بمعدل أغنية كل أسبوع.

كلمات أغنية “بايظة”

يلا اهي كملت قفلت دومنه عليا وخربت

وانا اللي كنت بقول اهي ظبطت ظبطت مين طلعت بتغش

خلصت خلصت هرجع اعيد من الاول تاني

مش حباني ومش عاوزاني كل ماقول جت ليه تألش

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

بخت مفيش ليه سوء تخطيط اه او تنطيط يااه

حظ مفيش حاجه نافعه معاه

بخت مفيش ليه سوء تخطيط اه او تنطيط يااه

حظ مفيش حاجه نافعه معاه

جيلي انا فقري حظ ولا بيتهيئلي مش طبيعي

اللي بيحصلي اصلي كده عالحال كثير

طب عالدوغري اي النظام انا جايب اخرى مش كلام انا كده من صغري

رجلي ورمت من المشاوير

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

حياتي بايظه بايظه بايظه بايظه بايظه

بخت مفيش ليه سوء تخطيط اه او تنطيط يااه

حظ مفيش حاجه نافعه معاه

بخت مفيش ليه سوء تخطيط اه او تنطيط يااه

حظ مفيش حاجه نافعه معاه