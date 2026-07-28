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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطوة مهمة .. إشهار نادٍ جديد لجامعة المنوفية | صور

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، خلال انعقاد جلسة مجلس الجامعة، موافقة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على إشهار نادي جامعة المنوفية، في خطوة تمثل إنجازًا جديدًا يعزز منظومة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالجامعة، ويترجم رؤية الدولة في دعم الرياضة الجامعية، وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية لمنسوبي الجامعة وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن إشهار النادي يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تنفيذ رؤيتها نحو إنشاء صرح رياضي متكامل، مشيرًا إلى أن نادي جامعة المنوفية سيكون ناديًا رياضيًا ترفيهيًا يقدم خدماته لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأسرهم، إلى جانب خدمة المجتمع المحيط، على أن يضم جميع المنشآت الرياضية التابعة للجامعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الرياضية المتاحة ويعزز دور الجامعة في نشر الثقافة الرياضية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تستهدف من خلال النادي إنشاء صرح رياضي متطور يضم ملاعب حديثة، وحمامات سباحة أوليمبية، وصالات رياضية مغطاة مجهزة بأحدث الإمكانات، ليكون متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لمنسوبي الجامعة وأهالي محافظة المنوفية، فضلًا عن استضافة البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في وضع جامعة المنوفية على خريطة السياحة الرياضية ويعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تهتم ببناء الإنسان إلى جانب التميز الأكاديمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن موافقة وزير الشباب والرياضة تعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الرياضة الجامعية، وتؤكد الثقة في رؤية الجامعة ومشروعاتها التنموية، موجهًا خالص الشكر والتقدير للدكتور وزير الشباب والرياضة على دعمه وتعاونه في استكمال إجراءات إشهار النادي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نادي جامعة المنوفية سيكون أحد المشروعات المهمة التي تواكب احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، ويعكس ما تشهده الجامعة من طفرة في تطوير البنية التحتية والأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب والرياضة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة لبناء جيل قادر على الإبداع والتميز والمنافسة في مختلف المجالات.

وأوضح أن الجامعة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل أنشطة النادي وفقًا للوائح المنظمة، مع إعداد خطة متكاملة لتكوين فرق رياضية في مختلف الألعاب، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وتحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.

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