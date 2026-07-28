قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء قصير بلا مؤتمر صحفي .. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو عن إيران؟
الكاف يعلن مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .. ومصر تبدأ مشوارها في سبتمبر
الكاميرا صورتهم .. القبض على 6 تجار مخدرات بالقليوبية
شهران عن كل سنة خدمة .. النقض تواجه الفصل التعسفي بالردع
الآن على "صدى البلد".. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور ظهورها
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بيان عاجل من التعليم بعد قليل
الأردن يعلن تسهيلات جديدة للسوريين للخروج والعودة دون بطاقة أمنية أو تصريح عمل
بابتسامة عفوية وإطلالة مبهجة .. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
شديد الحرارة | الأرصاد تعلن طقس غدٍ .. والعظمى 38
زيلينسكي : أبحث مع ترامب إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية
خسارة 600 جنيه دفعة واحدة .. الذهب يواصل التراجع في مصر
وزير الصناعة : إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي بمنصة مصر الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة PDF قبل اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة PDF
نتيجة الثانوية العامة PDF
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة PDF ..  يبحث عنها طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بالتزامن مع انتشار منشورات على فيس بوك نصها كالتلي : ترقبوا ملف PDF يحتوي علي نتيجة الثانوية العامة 2026 

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب نتيجة الثانوية العامة PDF قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء الشائعات المتداولة على فيس بوك بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن النتيجة مؤمنة تأمينا مشددا ولا مجال لتسريبها قبل الاعتماد .

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعتمادها مساء اليوم 

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلا مساء اليوم ، لإعلان تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 للنظامين الحديث والقديم، وإعلان أوائل الثانوية العامة 2026 و النسبة العامة للنجاح 

وتشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعدادات مكثفة الآن لبدء مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 المقرر بدءها بعد قليل 

نتيجة الثانوية العامة 2026 حاليا جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنتظر اعتمادها رسميا لإعلانها للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. يستعد موقع صدى البلد لإتاحة الإستعلام عنها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد ، متاح الآن لتسجيل بيانات الطالب ، ليتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

وبعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة PDF نتيجة الثانوية العامة PDF

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

استعدادات مكثفة بالتعليم لبدء مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد