خلال ساعات .. مصادر تكشف موعد حسم إعارة مهاجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

كشف مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا حقيقة توصل إدارة النادي لإتفاق مع نظيره النادي الأهلي حول الحصول على خدمات السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.



وقال المصدر ذاته إنهم يتوصلوا لإتفاق نهائي والأمر لا يزال طور المفاوضات.



وأضاف المصدر: القرار النهائي في استعارة نادي سيراميكا كليوباترا مهاجم الأهلي خلال الميركاتو الصيفي خلال ساعات وربما في قادم الأيام.



وتابع: استعارة السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي سوف يتم حسمها قبل أول شهر أغسطس القادم خلال 72 ساعة.

واصل: البعض ربط بين وصول المهاجم الجزائري منصف بقرار إلي القاهرة بعد تعاقد النادي الأهلي معه وأن المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار سيتم عرضه.

واختتم المصدر حديثه قائلا: هناك توافق كبير جدا بين إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ونظيره الأهلي حول استعارة جراديشار فى الميركاتو الصيفي لكن الاتفاقات النهائية لم تتم حتى الآن.