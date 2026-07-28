الأهلي يقترب من حسم صفقة قلب دفاع جديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن النادي الأهلي يواصل تحركاته لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:مصدر في الأهلي: نسعى لضم لاعب جديد في مركز المساك بخط الدفاع وهناك أكثر من لاعب مرشح.

علي الجانب الاخر احتفى النادي الأهلي بالتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، بعد إتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورة للاعب، وعلقت عليها: "محارب الصحراء أهلاوي.. منصف بقرار في نادي القرن".